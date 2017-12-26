Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...

Додано: Пон 15 січ, 2018 17:08

Меня всегда веселили люди, которые пишут, вот если бы вложились тогда, то... На МММ тоже многие из тех, которые не в теме, миллионы баксов подняли, на доткомах миллиарды. Но... единицы, абсолютное большинство потеряло все. Проблема не вложиться, проблема вовремя соскочить. И это можно сделать только в том случае, если понимаешь, что перед тобой пирамида. Я раньше думал, что биткоин классическая шиза типа доткомов. Но после того, как всплыла инфа, что Free-float четыре процента, стало ясно, что мы имеем дело с пирамидой. Для того, чтобы понять, когда спрыгнуть, нужно ответить на вопрос, который я разместил чуть выше. Тогда станет понятно кто играет, и на сколько им хватит резервов. Игра в долгую, или практически завершена. И заодно посмотреть сколько реальных спецов сидит на форуме.