Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...

Додано: Вів 16 січ, 2018 00:08

galex Вы правы-классическая пирамида держится на новых вкладах. Но их количество должно превышать те суммы, которые народ забирает(и как правило эти суммы кратно выросшие в сравнении с вложенными). Как только происходит наоборот-пирамида сразу взрывается. Но с биткоином это на первый взгляд не работало. Капитализация превысила 300 ярдов(около 10 бюджетов такой страны как Украина, чистое безумие). Если прикинуть суммы, которые требовались для выдачи тем, которые сливали биткоины и фиксировали прибыль, получались астрономические суммы плюс постоянная реклама по всему миру. Играть в такую игру могли не более десятка фондов, включая суверенные. Но в гигантских фондах инфу не скроешь-они под регулятором. Остаются суверенные и правительство США(чтобы красиво купировать часть необеспеченной денежной массы). Но это маловероятно, чиновники как правило не слишком умны и решают проблемы только тогда, когда уже поздно. Поэтому склонялся к мысли, что кем-то удачно запущенный локальный проект попал на благодатную почву и начался массовый психоз по типу психоза конца 90-х на тему интернет-компаний. Там в некоторых случаях рост был намного больше. Но недавно выплыла инфа, что 96 процентов биткоина находятся под контролем всего 4 счетов. То есть разгонять нужно не 300 ярдов, а всего 12. Для безпроблемного разгона 12 ярдов нужно наличными иметь не больше трех. Именно это, а также полный контроль над основной массой актива и указывают на удачную пирамиду. Теперь самое умное владельцу не вливать остаток мусора в рынок, а после получения определенной суммы пустить все на самотек. Люди не любят признавать свои ошибки и рынок будет функционировать еще какое-то время при падающем тренде. А владелец пирамиды не попадет под пресс регулятора. Ему можно кстати памятник при жизни поставить.