Народ, недавно гдето читал, есть такая профессия тролль. Зарплату он получает, если на его даже самый бредовый пост есть реакция - все равно какая. Я смотрю тут на форуме их навалом. Порохобот - разновидность тролля.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 00:07
Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат
Народ, недавно гдето читал, есть такая профессия тролль. Зарплату он получает, если на его даже самый бредовый пост есть реакция - все равно какая. Я смотрю тут на форуме их навалом. Порохобот - разновидность тролля.
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