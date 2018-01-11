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Україна - третя в світі
за зростанням зарплат

Україна - третя в світі за зростанням зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:07

Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат

Народ, недавно гдето читал, есть такая профессия тролль. Зарплату он получает, если на его даже самый бредовый пост есть реакция - все равно какая. Я смотрю тут на форуме их навалом. Порохобот - разновидность тролля.
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