На засіданні Кабінету міністрів України була ухвалена «Стратегія державної політики здорового і активного довголіття до 2022 року».
Дивися повний текст Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 20:15
Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін.
Додано: Нед 14 січ, 2018 20:15
Провокационные заголовки характерны для желтухи, а не для уважаемого ресурса.
"Одной из целей стратегии является увеличение уровня занятости пожилых людей."
Занятость может быть не только трудовая, но и трудовая занятость поддерживает (если не шпалы дожить) в тонусе. Альтернатива - внуки, хобби, экскурсии. Хуже всего залегание на лавочках и обмен диагнозами и методами лечения...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Нед 14 січ, 2018 20:19
Ха-ха-ха, сначала 2 года забирали у работающих пенсионеров часть пенсии, потом фактически убрали налогами неполную занятость, а теперь, когда большая часть пенсионеров уволилась или была уволена, озаботились их трудоустройством. Очень логично и последовательно, впрочем как и вся экономическая политика(((
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:52
Освободите пенсионеров от налогов, они же с собой не унесут. И проблема с желанием поработать будет продлена, если кто-то их пожелает взять. А пока уже в 58 или даже 55 некуда устроится, никто не берёт.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
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