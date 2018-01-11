Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
cisukr написав:Знать бы ещё, где пенсионеров берут на работу
...А санитарки и тут нужны. Пенсам часто выехать тяжело и проблематично, но кушать то нужно! Расчет на то, что они как раз и будут пахать санитарками за копейки ... Это попытка сверхэксплуатации стариков.
С последней фразой - согласен на 200%, НО к сожалению, в погоне за баблом - они нах никому НЕ нужны! И даже НЕ пенсы - а начиная с 50 лет нормальную работу (не говоря уже по специальности) - НЕ найти, работодателю не выгоден сотрудник, который НЕ может "пахать как бык" с зари и до ночи, может часто и подолгу болеть, в обучение и проф. рост которого (с учетом специфики предприятия) ПРОСТО невыгодно вкладывать деньги... ЕСЛИ и есть ваканчии у службы занытости - то в большинстве случаев - лишь "на бумаге", а ставка - поделена между работающими, которым проще написать отказ по любому формальному поводу, чем отдать "лишнее" место приносящее стабильный доход! А работа санитарки... Из личного опыта: горшки выносить и хавчик готовить, лекарства давать (и покупать) - еще пол дела, А ВОТ попробуй их потягать-попереворачивать, чтобы не было пролежней, а то и для гигиены, банально, пардон, задницу вытереть (когда у них все болит, малейшее сверх усилие может привести к гематомам а то и перелому и когда они в нарушение всех законов физики - неимоверно тяжелые)! Тут уж никакая спина НЕ выдержит и никакой пенс этого не сделает!
follet написав:Глупая политика: вытеснение молодёжи! Лучше бы создали условия для пенсионеров, чтобы они на старости отдыхали!
Про рынок труда не слышали ? Если берут пенсионера (ясное дело с проблемами со здоровьем и ограниченной трудоспособностью) на работу. а не вас за соизмеримые деньги, то это повод задуматься на сколько вы ничтожны. Про условия для старости, а откуда взять деньги ? Единственный способ - содрать с молодых в том или ином виде (причем часть еще и украсть).
Дваждыдвашник написав:У дважды судимого было правительство хоть вменяемое.
Особливо прем'єр, який навіть говорити нормально не міг.
Лапай-если ты говоришь о Азарове, то он не мог говорить нормально по украински, но при этом не был дураком. а вот кто действительно не может говорить СОВСЕМ-так это Луценко, Парубий, Климкин, Гелетей-нынешняя "элита" майдановцев Может организуете им сбор средств на логопедов? Как когда-то на армию по 5грн через смс