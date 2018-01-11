Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін

Додано: Пон 15 січ, 2018 14:42

kalinavalera1 написав: max_us_ua написав: cisukr написав: Знать бы ещё, где пенсионеров берут на работу Знать бы ещё, где пенсионеров берут на работу



...А санитарки и тут нужны. Пенсам часто выехать тяжело и проблематично, но кушать то нужно! Расчет на то, что они как раз и будут пахать санитарками за копейки ... Это попытка сверхэксплуатации стариков. ...А санитарки и тут нужны. Пенсам часто выехать тяжело и проблематично, но кушать то нужно! Расчет на то, что они как раз и будут пахать санитарками за копейки ... Это попытка сверхэксплуатации стариков.

С последней фразой - согласен на 200%, НО к сожалению, в погоне за баблом - они нах никому НЕ нужны! И даже НЕ пенсы - а начиная с 50 лет нормальную работу (не говоря уже по специальности) - НЕ найти, работодателю не выгоден сотрудник, который НЕ может "пахать как бык" с зари и до ночи, может часто и подолгу болеть, в обучение и проф. рост которого (с учетом специфики предприятия) ПРОСТО невыгодно вкладывать деньги... ЕСЛИ и есть ваканчии у службы занытости - то в большинстве случаев - лишь "на бумаге", а ставка - поделена между работающими, которым проще написать отказ по любому формальному поводу, чем отдать "лишнее" место приносящее стабильный доход!А работа санитарки... Из личного опыта: горшки выносить и хавчик готовить, лекарства давать (и покупать) - еще пол дела, А ВОТ попробуй их потягать-попереворачивать, чтобы не было пролежней, а то и для гигиены, банально, пардон, задницу вытереть (когда у них все болит, малейшее сверх усилие может привести к гематомам а то и перелому и когда они в нарушение всех законов физики - неимоверно тяжелые)! Тут уж никакая спина НЕ выдержит и никакой пенс этого не сделает!