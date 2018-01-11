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Пенсіонерам запропонували
попрацювати - Кабмін

Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:42

  kalinavalera1 написав:
  max_us_ua написав:
  cisukr написав:Знать бы ещё, где пенсионеров берут на работу


...А санитарки и тут нужны. Пенсам часто выехать тяжело и проблематично, но кушать то нужно! Расчет на то, что они как раз и будут пахать санитарками за копейки ... Это попытка сверхэксплуатации стариков.


С последней фразой - согласен на 200%, НО к сожалению, в погоне за баблом - они нах никому НЕ нужны! И даже НЕ пенсы - а начиная с 50 лет нормальную работу (не говоря уже по специальности) - НЕ найти, работодателю не выгоден сотрудник, который НЕ может "пахать как бык" с зари и до ночи, может часто и подолгу болеть, в обучение и проф. рост которого (с учетом специфики предприятия) ПРОСТО невыгодно вкладывать деньги... ЕСЛИ и есть ваканчии у службы занытости - то в большинстве случаев - лишь "на бумаге", а ставка - поделена между работающими, которым проще написать отказ по любому формальному поводу, чем отдать "лишнее" место приносящее стабильный доход!
А работа санитарки... Из личного опыта: горшки выносить и хавчик готовить, лекарства давать (и покупать) - еще пол дела, А ВОТ попробуй их потягать-попереворачивать, чтобы не было пролежней, а то и для гигиены, банально, пардон, задницу вытереть (когда у них все болит, малейшее сверх усилие может привести к гематомам а то и перелому и когда они в нарушение всех законов физики - неимоверно тяжелые)! Тут уж никакая спина НЕ выдержит и никакой пенс этого не сделает!
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:48

Re: Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін

«Стратегия госполитики здорового и активного долголетия до 2022 года».

Стратегия государственной политики на 4 года???
Уже смешно.
Вот что бывает, когда к власти приходит полуобразованные рыночные барыги с хуторянами.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:59

Re: Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін

  Дваждыдвашник написав:Стратегия государственной политики на 4 года???
Уже смешно.
Вот что бывает, когда к власти приходит полуобразованные рыночные барыги с хуторянами.

Інша справа - школа КГБ, або лайт версія - двічі судимий директор автобази. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:24

  lapay написав:Інша справа - школа КГБ, або лайт версія - двічі судимий директор автобази. :)

У дважды судимого было правительство хоть вменяемое.
А к школе КГБ какие претензии? Действительно - совсем другое дело, в нормальных странах офицеры спецслужбы это элита общества.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:32

Re: Пенсіонерам запропонували попрацювати - Кабмін

  Дваждыдвашник написав:У дважды судимого было правительство хоть вменяемое.

Особливо прем'єр, який навіть говорити нормально не міг. :)
  Дваждыдвашник написав:А к школе КГБ какие претензии? Действительно - совсем другое дело, в нормальных странах офицеры спецслужбы это элита общества.

Куди вже олігарху до кгбшніка - це еліта, а олігарх навіть школу (кгб) не зміг закінчити. Неуч. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:42

Глупая политика: вытеснение молодёжи! Лучше бы создали условия для пенсионеров, чтобы они на старости отдыхали!
follet
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:44

  follet написав:Глупая политика: вытеснение молодёжи! Лучше бы создали условия для пенсионеров, чтобы они на старости отдыхали!

Про рынок труда не слышали ? Если берут пенсионера (ясное дело с проблемами со здоровьем и ограниченной трудоспособностью) на работу. а не вас за соизмеримые деньги, то это повод задуматься на сколько вы ничтожны.
Про условия для старости, а откуда взять деньги ? :mrgreen: Единственный способ - содрать с молодых в том или ином виде (причем часть еще и украсть).
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:52

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:У дважды судимого было правительство хоть вменяемое.

Особливо прем'єр, який навіть говорити нормально не міг. :)


Лапай-если ты говоришь о Азарове, то он не мог говорить нормально по украински, но при этом не был дураком.
а вот кто действительно не может говорить СОВСЕМ-так это Луценко, Парубий, Климкин, Гелетей-нынешняя элита майдановцев :mrgreen: :lol:
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
Минстець: Whatever, yarg, kolbaska, bolex, mortimer, lapay, Sommer, awm111...
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