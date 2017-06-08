Також експерт зазначив, що в 2017 році освоєння бюджетних коштів було максимально зрушене до кінця року.
Дивися повний текст Експерт назвав терміни зміцнення гривні.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:07
Експерт назвав терміни зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав терміни зміцнення гривні.
Додано: Нед 14 січ, 2018 22:07
Да этот эКгсперт просто гений какой то)).. тут вон бабули на лавочке про падение гривны к весне говорят и этот туда же...
Додано: Нед 14 січ, 2018 22:44
С учетом того количества миллиардов долларов, которые надо отдать Украине в 2018 году, укрепление гривны - это скорее из области нереального.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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