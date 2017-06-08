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Експерт назвав терміни
зміцнення гривні

Експерт назвав терміни зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:07

Експерт назвав терміни зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Також експерт зазначив, що в 2017 році освоєння бюджетних коштів було максимально зрушене до кінця року.

Дивися повний текст Експерт назвав терміни зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:07

Да этот эКгсперт просто гений какой то)).. тут вон бабули на лавочке про падение гривны к весне говорят и этот туда же...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:44

С учетом того количества миллиардов долларов, которые надо отдать Украине в 2018 году, укрепление гривны - это скорее из области нереального. :oops:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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