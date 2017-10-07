Експерт назвав терміни зміцнення гривні

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galex написав: полагаю с учетом того что сколенвстающая проела Резервный Фонда и приступила к проеданию последней копилки - ФНБ, они пойдут в отрыв. С другой стороны, чем дольше они не будут этого делать, тем нам выгоднее. Ну в советское время у людей было серьезное доверие к пенсионной системе и сберегательным книжкам. Чем это обернулось - результат налицо. для этого курс должен подняться на 10%, то есть летом газ должен закупаться по курсу 29-29,5. Думаю фактический курс будет меньше.
"приступила к проеданию последней копилки - ФНБ": ФНБ - кубышка правительства. Украинского аналога ФНБ попросту нет. А вот аналог резервов Нацбанка (которыми НБУ так гордится и которые на 80% - заёмные у МВФ) в РФ есть - называется так же, золотовалютные резервы. И там сейчас 432,6 млрд долл против 377,7 год назад (http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/). Кстати, все нефтегазовые доходы федерального бюджета при цене нефти сверх 40 баксов конвертируются в баксы и направляются в ФНБ. А нефть сейчас подползает к 70. Так что не стоит переживать за "последнюю копилку".
А шо за неё переживать? Тем более че правительство РФ в рупь не верит, и пытается хранить денежку в пиндосской валюте. Ой не скрепно это, не скрепно...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав:А шо за неё переживать? Тем более че правительство РФ в рупь не верит, и пытается хранить денежку в пиндосской валюте. Ой не скрепно это, не скрепно...
Правительства многих развитых стран держат резервы в разных - скрепных и не очень валютах. Те, у кого нет валюты, есть золото. Битки на этом уровне признают не скоро. Кстати, у скрепной России значительный, если не основной рост золотовалютных резервов последние годы приходится на золото - собственной добычи. Они под него рубли печатают и выдают добывающим компаниям - такая странная эмиссия, на 100% обеспеченная
Деньги написав:стерилизация гривневой массы??? Зря, все таки, отменили требование профильного образования в банках.
Вы ещё не до конца доиграли фразу источника: "стерилизация гривневой массы для пополнения золотовалютных резервов"... На сколько я понимаю язык казначеев, "товарищ" под "стерелизацией" имел ввиду уменьшение гривневой ликвидности банковской системы. Вот только как это уменьшение гривневой напрямую приведёт к увеличению золотых и валютных?.. однако загадка. Это как в стиле: "выкуп излишков катрофеля у населения приведёт к увеличению роста буряка на полях"... Но лично мне более "симпатична" фраза "с осени начинается освоение замороженных бюджетных фондов"? Кто в курсе, что это за "отмороженные" или "примёржшие" бюджетные фонды?, и чего с ними не так всё лето, в 30-40С градусов жары?
P.S.: если я в чём-то не прав, конструктивная критика приветствуется.
Ну так и не надо вырывать мои посты из контекста в совершенно другой ветке и подавать как рекомендации. Мало того, такие схемы - далеко не мое изобретение.
sequence написав:Кросс-курс гривна/рубль - наглядный вам показатель работы
Вообще-то это вовсе не показатель.
"Мандат НБУ – це забезпечення цінової стабільності в державі, і ми гідно виконуємо його завдяки реалізації спланованої монетарної політики." https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... Title=true Вы мне лапши не вешайте. Показатель. Ценовая стабильность напрямую зависит от курса в такой 100% импортозависимой стране, как Украина. Криворукие управители это знают, в отличие от вас
sequence написав:Ценовая стабильность напрямую зависит от курса
Не к рублю
Все вы поняли. кросс 1/2 шел к нам от 1/4 с промежуточной паузой 1/3. Рубль какое-то время валился с гривной, а потом перестал, а гривна неее. А потом кто-то отписывается где-то на соседних ветках, как у русских жить хреново, забывая.. Так чуднО читать про "гривна сегодня в боковике", буквы кто-то перепутал. Бок и попа - разные части тела