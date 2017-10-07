sequence
Ну фсьо, хватит плакать. В ослаблении гривны есть большой плюс - наши товары становятся более конкурентноспособными на внешнем рынке.
P.S. Для справки гуглите про американо-китайскую валютную войну.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 20:22
sequence
Ну фсьо, хватит плакать. В ослаблении гривны есть большой плюс - наши товары становятся более конкурентноспособными на внешнем рынке.
P.S. Для справки гуглите про американо-китайскую валютную войну.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:08
это соотношение, как и курс в общем, вообще не имеет решающего значения. значение имеет соотношение величины дохода и цен, независимо от того, в каких попугаях вы все это измеряете.
пример - в ноябре 2015 за гривну давали 2,8 рубля. И на среднюю зарплату вы этих рублей могли купить 12600 р.
А сейчас дают 1,98. Но за среднюю зарплату ноября 2017 вы можете купить 14810 р.
так что несмотря на столь впечатляющую девальвацию гривню к рублю за 2 года, в рублях пересичный не обеднел.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:23
galex и снова почему-то вы забыли про пенсионеров.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:48
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:28
Re: Експерт назвав терміни зміцнення гривні
В нас не підвищують пенсії всім і однаково. Наприклад, моєму батьку збільшили пенсію вдвічі, до 5к, бо він йшов по першому списку з хімзаводу. Відповідно, і зарплата була висока.
Більшості підвіщили мало, а бо взагалі не підвищували. Перед виборами дійде черга і до Вас, не переживайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:44
Пересичный обеднел от инфляции, коя у нас измеряется двузначными, а у соседей - однозначными цифрами. Впрочем, у вас, видимо, в методичку не входят цифры соседей, откуда, действительно вам знать
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:46
Expat ОК, покажите мне цифры инфляции в Китае, и сравните их с ростом зп. Также вся валютная война окончилась девальвацией юаня аж на 5-10% и повышением экспортных пошлин, и ??
Додано: Вів 16 січ, 2018 13:34
Девальвация юаня - это выигрыш китайцев. По такому же пути идем и мы. Конечно, инфляция у нас двузначная, но это ерунда
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:31
во-первых, вы не учитываете цифры роста гривневого дохода пересичного, которая у нас двузначная, приближающаяся к трезначной, а у соседей гораздо скромнее.
во-вторых, я уже не раз писал что работаю в той самой сфере, которая согласно сегодняшней статье принесла стране сколько-то там ярдов долларов.
посему работать штатным порохоботом или пешкой минстеця мне просто нет смысла - даже российских ольгинских оплачивают довольно скромно, а украинских, как я думаю, еще скромнее.
а топовые высокооплачиваемые блоггеры работают в других местах с охватом аудитории на порядки выше.
Додано: Вів 16 січ, 2018 18:00
Re: Експерт назвав терміни зміцнення гривні
Ну неможна ж так. А як же Рептілоїди, Вашингтонський обком, Мінстець? Не можна у людей віднімати мрію...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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