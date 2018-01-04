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Українці становлять понад 4% власників Blue Card в Німеччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 січ, 2018 22:38
Пропонуємо до обговорення:
З 2013 року Blue Card - дозвіл на перебування і роботу в Німеччині - отримали 11 тис. іноземних фахівців з високою кваліфікацією. У 2016 році «блакитні картки» було видано вже понад 17 тис. осіб.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:38
учитывая население Украины - это нереально мало.
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