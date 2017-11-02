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Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 01:20
Пропонуємо до обговорення:
Як працює пенсійна система в ЄС? І чи може українець претендувати на європейську пенсію?
Дивися повний текст Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС
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