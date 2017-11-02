Як працює пенсійна система в ЄС? І чи може українець претендувати на європейську пенсію?
Дивися повний текст Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 01:20
Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС.
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:22
"минимальный стаж для выхода на пенсию там (в Германии) составляет 5 лет" - особо интересный факт в свете того как пропагандисты от власти рассказывают нам о том что необходимо повышать минимальный стаж для выхода на пенсию в Украине...
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:33
Re: Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС
И на пенсию в 67 лет. Хочешь раньше на пару лет стаж нужен 35-45 лет.
Чем особо лучшего нашего в плане возраста и стажа?
реклама
|