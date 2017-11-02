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Старість на радість. Як
живеться пенсіонерам в ЄС

Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 01:20

Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Як працює пенсійна система в ЄС? І чи може українець претендувати на європейську пенсію?

Дивися повний текст Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:22

"минимальный стаж для выхода на пенсию там (в Германии) составляет 5 лет" - особо интересный факт в свете того как пропагандисты от власти рассказывают нам о том что необходимо повышать минимальный стаж для выхода на пенсию в Украине...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:33

Re: Старість на радість. Як живеться пенсіонерам в ЄС

Cler написав:"минимальный стаж для выхода на пенсию там (в Германии) составляет 5 лет" - особо интересный факт в свете того как пропагандисты от власти рассказывают нам о том что необходимо повышать минимальный стаж для выхода на пенсию в Украине...
И на пенсию в 67 лет. Хочешь раньше на пару лет стаж нужен 35-45 лет.
Чем особо лучшего нашего в плане возраста и стажа?
Aps
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