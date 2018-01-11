Україна ввела стандарт Євро-5 в 2016-му, бо підвищення екологічних вимог - одна з умов Угоди про асоціацію з ЄС.
Дивися повний текст Євро-5 і «єврономери»: що пропонують депутати.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 08:11
Євро-5 і «єврономери»: що пропонують депутати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євро-5 і «єврономери»: що пропонують депутати.
Додано: Пон 15 січ, 2018 08:11
> "которые купили автомобиль за границей и собирались узаконить его позже"
Да-да, "собирались"
Додано: Пон 15 січ, 2018 08:29
andretar ну да, лет через 20, аккурат перед переплавкой
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 15 січ, 2018 10:06
Новий ланос чи б.у Шкода? здається для безпеки по всіх критеріях переможе Шкода
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