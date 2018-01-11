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Євро-5 і «єврономери»:
що пропонують депутати

Євро-5 і «єврономери»: що пропонують депутати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 08:11

Євро-5 і «єврономери»: що пропонують депутати

Пропонуємо до обговорення:
Україна ввела стандарт Євро-5 в 2016-му, бо підвищення екологічних вимог - одна з умов Угоди про асоціацію з ЄС.

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R2
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> "которые купили автомобиль за границей и собирались узаконить его позже"
Да-да, "собирались"
andretar
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 08:29

andretar ну да, лет через 20, аккурат перед переплавкой
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 10:06

Новий ланос чи б.у Шкода? здається для безпеки по всіх критеріях переможе Шкода
vitaliygoodlife
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