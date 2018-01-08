Як повідомляє компанія, це на 79% більше від показників 2016 року.
Дивися повний текст WizzAir збільшив перевезення на українських рейсах майже на 80%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 09:47
WizzAir збільшив перевезення на українських рейсах майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WizzAir збільшив перевезення на українських рейсах майже на 80%.
Додано: Пон 15 січ, 2018 09:47
Если бы они еще сервис улучшили, а то обращаются с пассажирами как со скотом
реклама
|