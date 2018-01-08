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WizzAir збільшив перевезення
на українських рейсах майже...

WizzAir збільшив перевезення на українських рейсах майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 09:47

WizzAir збільшив перевезення на українських рейсах майже...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє компанія, це на 79% більше від показників 2016 року.

Дивися повний текст WizzAir збільшив перевезення на українських рейсах майже на 80%.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 09:47

Если бы они еще сервис улучшили, а то обращаются с пассажирами как со скотом
gleb
 
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