«7 НОВИНОК НАЛОГОВОГО «СЕЗОНА» 2018

Закон предусматривает ряд новаторств, среди которых наиболее важными являются следующие семь.
№ 1 – освобождение физического лица от ответственности.
Если контролирующий орган не вручил или не отправил физическому лицу уведомление-решение об уплате налога на имущество, в которых входят:
плата за землю
налог на недвижимость
транспортный налог
в сроки, определённые НКУ, такое физическое лицо освобождается от ответственности за неуплату данного налога.
№ 2 – с 15 июля на сайте ГФСУ можно найти всю информацию о размере и дате установления ставок местных налогов.
Не позднее 10 июля контролирующие органы всех регионов Украины составляют сводную информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборов, предоставляя информацию центральному органу – ГФСУ. Далее не позднее 15 июля на официальном сайте ГФСУ будет опубликована информация о:
размере всех ставок местных налогов и сборов в зависимости от региона;
дате установления всех ставок местных налогов и сборов;
нормативной денежной оценке земель.
Данную информацию можно будет использовать при определении налоговых обязательств как официальную.
№ 3 – новые критерии крупных налогоплательщиков.
Крупным налогоплательщиком будет считаться юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого:
объём дохода от всех видов деятельности за последние 4 отчётных квартала превышает эквивалент 50 млн евро;
общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины, за такой же период, превышает эквивалент 1 миллион евро, в случае если сумма таких налогов, сборов, платежей, кроме таможенных платежей, превышает эквивалент 500 тыс евро.
№ 4 – Единая база данных оценки недвижимого имущества (далее – Едина база).
Будет создана Единая база, в состав которой входят база данных и модуль электронного определения оценочной стоимости, которая обеспечит:
размещение, создание, хранение и обнародования информации об объекте недвижимости и его стоимости;
электронное определение оценочной стоимости;
автоматический обмен информацией и документами с авторизованными электронными площадками;
пользование сервисами с автоматическим обменом информацией.
Таким образом, отчёт об оценке, не зарегистрированный в Единой базе без присвоенного уникального номера – будет недействителен.
№ 5 – путевки, предоставляемые работодателем, освобождаются от налогообложения.
Стоимость путевок на:
отдых, оздоровление и лечение;
реабилитацию инвалидов
на территории Украины налогоплательщика, предоставляемых его работодателем — плательщиком налога на прибыль предприятий безвозмездно или со скидкой один раз в календарный год при условии, если стоимость путевки или размер скидки не превышает 5 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года, не облагается подоходным налогом.
№ 6 – увеличен ряд ставок.
Увеличены ставки:
акцизного сбора на табачные изделия;
экологического налога;
рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
рентной платы за специальное использование вод и лесных ресурсов.
№ 7 – рассрочка по оплате НДС для импортёров оборудования.
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