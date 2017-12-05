«7 НОВИНОК НАЛОГОВОГО «СЕЗОНА» 2018

Додано: Пон 15 січ, 2018 11:11

30 декабря 2017 года с подписью от Президента Украины вернулся принятый ВРУ Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» 2245-VIII.Закон предусматривает ряд новаторств, среди которых наиболее важными являются следующие семь.№ 1 – освобождение физического лица от ответственности.Если контролирующий орган не вручил или не отправил физическому лицу уведомление-решение об уплате налога на имущество, в которых входят:плата за землюналог на недвижимостьтранспортный налогв сроки, определённые НКУ, такое физическое лицо освобождается от ответственности за неуплату данного налога.№ 2 – с 15 июля на сайте ГФСУ можно найти всю информацию о размере и дате установления ставок местных налогов.Не позднее 10 июля контролирующие органы всех регионов Украины составляют сводную информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборов, предоставляя информацию центральному органу – ГФСУ. Далее не позднее 15 июля на официальном сайте ГФСУ будет опубликована информация о:размере всех ставок местных налогов и сборов в зависимости от региона;дате установления всех ставок местных налогов и сборов;нормативной денежной оценке земель.Данную информацию можно будет использовать при определении налоговых обязательств как официальную.№ 3 – новые критерии крупных налогоплательщиков.Крупным налогоплательщиком будет считаться юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого:объём дохода от всех видов деятельности за последние 4 отчётных квартала превышает эквивалент 50 млн евро;общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины, за такой же период, превышает эквивалент 1 миллион евро, в случае если сумма таких налогов, сборов, платежей, кроме таможенных платежей, превышает эквивалент 500 тыс евро.№ 4 – Единая база данных оценки недвижимого имущества (далее – Едина база).Будет создана Единая база, в состав которой входят база данных и модуль электронного определения оценочной стоимости, которая обеспечит:размещение, создание, хранение и обнародования информации об объекте недвижимости и его стоимости;электронное определение оценочной стоимости;автоматический обмен информацией и документами с авторизованными электронными площадками;пользование сервисами с автоматическим обменом информацией.Таким образом, отчёт об оценке, не зарегистрированный в Единой базе без присвоенного уникального номера – будет недействителен.№ 5 – путевки, предоставляемые работодателем, освобождаются от налогообложения.Стоимость путевок на:отдых, оздоровление и лечение;реабилитацию инвалидовна территории Украины налогоплательщика, предоставляемых его работодателем — плательщиком налога на прибыль предприятий безвозмездно или со скидкой один раз в календарный год при условии, если стоимость путевки или размер скидки не превышает 5 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года, не облагается подоходным налогом.№ 6 – увеличен ряд ставок.Увеличены ставки:акцизного сбора на табачные изделия;экологического налога;рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;рентной платы за специальное использование вод и лесных ресурсов.№ 7 – рассрочка по оплате НДС для импортёров оборудования.