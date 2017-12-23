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Накопичувальна система пенсій не вимагатиме зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр запропонував кілька варіантів формування внесків до накопичувальної системи - зменшення податку на доходи фізичних осіб або зниження єдиного соцвнеску.
Дивися повний текст Накопичувальна система пенсій не вимагатиме зростання податків - Розенко
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R2
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Додано: Пон 15 січ, 2018 11:12
Раздерибанить накопительную систему и обнулить взносы через инфляцию - легче, чем муравья придавить.
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cisukr
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Додано: Пон 15 січ, 2018 11:51
А в цивилизованных странах курс национальной валюты за ночь обесценивается в 3 раза? А инфляция в цивилизованных странах какая?
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Moimir
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Додано: Пон 15 січ, 2018 11:58
И банкопадов там не бывает!!!
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сова
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:48
“Я не вижу никаких рисков по системе негосударственных пенсионных фондов. Все цивилизованные страны мира используют этот механизм”, – расписался вице-премьер-министр в собственной профнепригодности.
Все видят риски, а он нет...
А еще в очках...
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PV
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:51
Розенко - педально-сферический конь в вакууме. Конечно, те суммы, которые население и работодатели будут вынуждены вносить в частные накопительные ПФ, не будут называться налогами. Их можно даже "добровольными" назвать, в том смысле, в котором на стороне ОРДЛО воюют добровольно ЗК из российских зон. Потому что добровольно в такие фонды никто ничего не понесет. Ибо когда менеджмент этих фондов исчезнет в неизвестном направлении (типа Сент-Винсент и Гренадин), или попросту вложит гривни в акции МММ, нам потом скажут что-то как Путин - "денег нет, но вы держитесь". Розенко там что-то сказал, что в цивилизованных странах это работает... Вменяемые люди (знаю некоторых лично) УЖЕ вкладывают деньги в негосударственные ПФ, только не в гривнях же и не в Украине!!! Ну не должно быть лайфовое страхование обязательным априори!!!! Тем более - в стране тотального беззакония, где нацвалюта никогда не выполняла ф-цию средства накопления
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max_us_ua
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:23
Умиляет чиновник-руководитель вообще не политического ведомства, говорящий о том, что по системе пенсионного обеспечения, являющейся одним из столпов экономики и бюджетных отношений, принято ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение.
Это вроде как "экономических расчетов под это нет, просто МВФ говорит делать, и мы делаем".
По сути накопительной системы - государство борется с симптомами, но отказывается лечить проблему!
НЕ БУДУТ украинцы откладывать на старость, пока:
1) уровень инфляции в стране выше 10%/год, соответственно, тратить экономически выгоднее, чем накапливать
2) существует коррупция на высшем уровне, позволяющая мошенникам, которые стоят за банками, кредитными союзами, страховыми и накопительными фондами, присваивать себе чужие деньги и не отвечать за это.
2-я проблема, во-многом, определяет и 1-ю - высокая стоимость денег в нашей экономике обусловлена высоким страновым риском, когда инвестировать в украинскую экономику более рискованно, чем в другую, а значит и доходность с капитала должна быть выше.
В общем, в нынешнем варианте накопительная система станет мертворожденным ребенком, в рамках которой денежные потоки работодателей просто частично будут перераспределены между Пенсионным фондом и коммерческими фондами, где их будет еще легче украсть без последствий.
К увеличению общих пенсионных накоплений это не приведет. Особенно учитывая, что каждый третий работающий украинец мечтает сменить страну проживания...
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Criticus
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:13
Moimir написав:
курс национальной валюты за ночь обесценивается в 3 раза?
Вот прям за ночь? Или вы в спячку залегаете на несколько месяцев?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:30
Ой та ладно - перебільшив строки в пару сотень разів - по суті - то це нічого не змінило . Ну за рік курс змінився в 3 рази - а зарплати так гарно ростуть тільки в статистиці офіційній . Ну а в валюті - то взагалі немає про шо говорити . Хоча і не у всіх - наші "Форбсники" і в валюті схоже розбагатіли ...
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Puente
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