Накопичувальна система пенсій не вимагатиме зростання...

Додано: Пон 15 січ, 2018 13:23

Умиляет чиновник-руководитель вообще не политического ведомства, говорящий о том, что по системе пенсионного обеспечения, являющейся одним из столпов экономики и бюджетных отношений, принято ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение.



Это вроде как "экономических расчетов под это нет, просто МВФ говорит делать, и мы делаем".



По сути накопительной системы - государство борется с симптомами, но отказывается лечить проблему!



НЕ БУДУТ украинцы откладывать на старость, пока:

1) уровень инфляции в стране выше 10%/год, соответственно, тратить экономически выгоднее, чем накапливать

2) существует коррупция на высшем уровне, позволяющая мошенникам, которые стоят за банками, кредитными союзами, страховыми и накопительными фондами, присваивать себе чужие деньги и не отвечать за это.



2-я проблема, во-многом, определяет и 1-ю - высокая стоимость денег в нашей экономике обусловлена высоким страновым риском, когда инвестировать в украинскую экономику более рискованно, чем в другую, а значит и доходность с капитала должна быть выше.



В общем, в нынешнем варианте накопительная система станет мертворожденным ребенком, в рамках которой денежные потоки работодателей просто частично будут перераспределены между Пенсионным фондом и коммерческими фондами, где их будет еще легче украсть без последствий.



К увеличению общих пенсионных накоплений это не приведет. Особенно учитывая, что каждый третий работающий украинец мечтает сменить страну проживания...