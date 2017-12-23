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Накопичувальна система пенсій
не вимагатиме зростання...

Накопичувальна система пенсій не вимагатиме зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:41

  SkyПердяй написав:
  Faceless написав:Вот прям за ночь? Или вы в спячку залегаете на несколько месяцев?

А что это меняет - день или несколько месяцев при падежах в разы? Или действительно считаете, что наша нацвалюта способна выполнять сберегательную функцию в столь долгосрочных вещаах, как пенсионные накопления? Чего сказать то хотели?


Ну вообще то по-хорошему, влияет. Потому что была бы девальвация (при условии ее неизбежности) явлением стабильно-ползущим, можно было бы осуществлять бизнес-планирование, в том числе по части накоплений.

Если бы вы точно знали, что нац. валюта теряет 0,5% покупательной способности ежемесячно, вы бы смогли для себя принять решение, стоит ли инвестировать в фонд, дающий 1%.

Но, увы, сколько в Украине денежных властей не было, еще никто не пришел к описанной схеме управления курсом и инфляцией. В основном, вероятно, потому что так на качелях не заработаешь. Хотя и объективные сложности с этой моделью есть (но при желании преодолимые - это важно понимать)...

По факту, вы правы, даже если утрируете слегка. Сберегательной функции у гривны нет.

И даже если допустить, что украинские частные пенсионные фонды будут иметь возможность осуществления прямых иностранных инвестиций, им откроют доступ к американскому и другим фондовым рынкам, а также деривативам, бондам и прочим сложным инструментам, шансов на успех очень мало, если не сказать, что нет вообще, потому что ключевое слово тут "украинские". Слово, от которого шарахаются как внутренние, так и внешние инвесторы...
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