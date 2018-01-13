Одним з пріоритетних законів в 2018 році є проект приватизації держмайна.
Дивися повний текст Які законодавчі новації планують ухвалити 2018-го (інфографіка).
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:11
Які законодавчі новації планують ухвалити 2018-го...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які законодавчі новації планують ухвалити 2018-го (інфографіка).
Додано: Пон 15 січ, 2018 12:11
Запрет на продажу земли. Не умеете быть эффективными менеджерами на гос предприятиях - валите с должности. И не фиг продавать то, что вы не строили! Рукамиводители! Как своя собственность у вас почему то не убыточна!!!
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