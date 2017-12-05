Бундесбанк включив юань у валютні резерви

Додано: Пон 15 січ, 2018 12:58
Странно. При закредитованности китайской экономики (корп. сектора) у юаня очень неплохой девальвационный потенциал. Это решение чисто политическое, надо было просто формально подтвердить - таки да, после того, как МВФ включил юань в корзину СДР, мы (ЕЦБ) подтверждаем, что считаем Китай себе равным, партнером. На самом-то деле роль юаня мизерна, он если и используется для международных расчетов, то больше для показухи. Это как в Киеве продали хату за битки, а потом тут же конвертнули в зелень