RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бундесбанк включив
юань у валютні резерви

Бундесбанк включив юань у валютні резерви
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:58

Бундесбанк включив юань у валютні резерви

Пропонуємо до обговорення:
Бундесбанк (центральний банк Німеччини) прийняв рішення про включення юаня в міжнародні резерви, що, як очікується, підвищить значимість китайської нацвалюти в світі, повідомляє агентство Bloomberg.

Дивися повний текст Бундесбанк включив юань у валютні резерви.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79295
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:58

Странно. При закредитованности китайской экономики (корп. сектора) у юаня очень неплохой девальвационный потенциал. Это решение чисто политическое, надо было просто формально подтвердить - таки да, после того, как МВФ включил юань в корзину СДР, мы (ЕЦБ) подтверждаем, что считаем Китай себе равным, партнером. На самом-то деле роль юаня мизерна, он если и используется для международных расчетов, то больше для показухи. Это как в Киеве продали хату за битки, а потом тут же конвертнули в зелень
max_us_ua
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 17.11.08
Подякував: 274 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Приховані резерви»: що станеться з банківською системою...
R2 » Сер 10 січ, 2018 16:50
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 16:50
forre5tgump
Бундесбанк: криптовалюти в єврозоні не буде
R2 » Сер 27 гру, 2017 21:14
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 21:14
myshapiton
Золотовалютні резерви України оновили максимум за 4 роки
R2 » Вів 05 гру, 2017 20:30
2 202
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 гру, 2017 20:37
freeze
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3430)
15.01.2018 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.