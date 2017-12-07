Про це йдеться у повідомленні прес-служби Фонду гарантування вкладів.
Дивися повний текст Фірми, пов'язані з колишнім директором «ВіЕйБі Банку», вивели з фінустанови понад 2 млрд грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05
Фірми, пов'язані з колишнім директором «ВіЕйБі Банку»,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фірми, пов'язані з колишнім директором «ВіЕйБі Банку», вивели з фінустанови понад 2 млрд грн.
Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05
Там два миллиарда сперли, там два с половиной миллиарда упёрли, в Привате сколько там 160 миллиардов. Все с ума посходили, так на всех не напасешься.
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:25
Вот это фонд гарантирования... Каков... Такие новости без подготовки... А мы думали, что если денег нет, то это они испарились... ведь украсть их было просто некому - кругом порядочные люди.
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:44
реклама
|