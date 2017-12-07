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Фірми, пов'язані з колишнім
директором «ВіЕйБі Банку»,...

Фірми, пов'язані з колишнім директором «ВіЕйБі Банку»,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05

Фірми, пов'язані з колишнім директором «ВіЕйБі Банку»,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Фонду гарантування вкладів.

Дивися повний текст Фірми, пов'язані з колишнім директором «ВіЕйБі Банку», вивели з фінустанови понад 2 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05

Там два миллиарда сперли, там два с половиной миллиарда упёрли, в Привате сколько там 160 миллиардов. Все с ума посходили, так на всех не напасешься.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:25

Вот это фонд гарантирования... Каков... Такие новости без подготовки... А мы думали, что если денег нет, то это они испарились... ведь украсть их было просто некому - кругом порядочные люди.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:44

  freeze написав:Там два миллиарда сперли, там два с половиной миллиарда упёрли, в Привате сколько там 160 миллиардов. Все с ума посходили, так на всех не напасешься.

Чего не напасешься? Сами бабки напечатали - сами украли.
nalim
 
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