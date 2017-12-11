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Стратегію-2020 поміняли:
головні нововведення

Стратегію-2020 поміняли: головні нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05

Стратегію-2020 поміняли: головні нововведення

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до прийнятої чотири роки тому Держстратегії регіонального розвитку країни до 2020 р.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05

Ну, положим, запланированный рост ВВП уже съела ползущая девальвация, посмотрим, что там будет к концу 2018-го. Рост количества малых предприятий - это разве что из отрасли "сделать учителей и врачей чпшниками, чтобы меньше налогов платить" (подам идею: лучше военных и ментов, у них зарплаты выше - меньше придется из бюджета в бюджет платить): ну как в такой бизнес-среде может оживляться деловая активность, как????
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:28

Украинцы в 2020 году будут жить лучше, чем планировалось в 2014 году.

Но хуже, чем в 2013 :D
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:49

Как там у нас с итогами ушедшего года? Мы уже в раю по мнению кабинета министров? Ну так..что б лучше понимать стратегию от кабмина))
Moimir
 
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