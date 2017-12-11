Кабінет міністрів вніс зміни до прийнятої чотири роки тому Держстратегії регіонального розвитку країни до 2020 р.
Дивися повний текст Стратегію-2020 поміняли: головні нововведення.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05
Стратегію-2020 поміняли: головні нововведення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стратегію-2020 поміняли: головні нововведення.
Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05
Ну, положим, запланированный рост ВВП уже съела ползущая девальвация, посмотрим, что там будет к концу 2018-го. Рост количества малых предприятий - это разве что из отрасли "сделать учителей и врачей чпшниками, чтобы меньше налогов платить" (подам идею: лучше военных и ментов, у них зарплаты выше - меньше придется из бюджета в бюджет платить): ну как в такой бизнес-среде может оживляться деловая активность, как????
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:28
Но хуже, чем в 2013
Прокремлевский тролль.
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:49
Как там у нас с итогами ушедшего года? Мы уже в раю по мнению кабинета министров? Ну так..что б лучше понимать стратегию от кабмина))
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:39
Действительно - интересно. Огласите список отходов
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:54
ближе к выборам президента и парламента - мы еще не такие сказки услышим.
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