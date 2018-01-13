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Данилюк пояснив, що заважає
Україні отримати транш МВФ

Данилюк пояснив, що заважає Україні отримати транш МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05

Данилюк пояснив, що заважає Україні отримати транш МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розраховує, що наша країна в 2018 році зможе вийти на ринки капіталу.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05

А может основная причина отказа давать деньги, это неуверенность в том что вернут??? Так как кредитные деньги выходят из страны в оффшорные компании наших чиновников?
yaroslavkiev
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