Міністр розраховує, що наша країна в 2018 році зможе вийти на ринки капіталу.
Дивися повний текст Данилюк пояснив, що заважає Україні отримати транш МВФ.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05
Данилюк пояснив, що заважає Україні отримати транш МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк пояснив, що заважає Україні отримати транш МВФ.
Додано: Пон 15 січ, 2018 13:05
А может основная причина отказа давать деньги, это неуверенность в том что вернут??? Так как кредитные деньги выходят из страны в оффшорные компании наших чиновников?
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