Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба СБУ.
Дивися повний текст СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для мобільних пристроїв.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 13:49
СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для мобільних пристроїв.
Додано: Пон 15 січ, 2018 13:49
Каким образом программное обеспечение может быть техническим средством? Что там за специалисты в СБУ работают? Технические средства - это приборы и устройства, а ПО - это ПО. Оно не является техническим средством. Поэтому статья 359 ч.2 здесь не проходит. А несанкционированное вмешательство посредством специального ПО - вполне может быть.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:06
Когда то имел дело с подобным. А кого закрыли то ни слова...
И у таких сервисов в основном сервера далеко от местодисклокации,каким образом нашлись))))
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:29
судя по статье - пацаны рекламировали услугу, давали тестовый доступ ,потом принимали платежи за использование... при таком обилии контактов грех было не представится клиентами и не отследить по платежам.
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