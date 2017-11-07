СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для...

Додано: Пон 15 січ, 2018 13:49

Каким образом программное обеспечение может быть техническим средством? Что там за специалисты в СБУ работают? Технические средства - это приборы и устройства, а ПО - это ПО. Оно не является техническим средством. Поэтому статья 359 ч.2 здесь не проходит. А несанкционированное вмешательство посредством специального ПО - вполне может быть.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!