RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБУ заблокувала поширення
шпигунської програми для...

СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:49

СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба СБУ.

Дивися повний текст СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для мобільних пристроїв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79295
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:49

Каким образом программное обеспечение может быть техническим средством? Что там за специалисты в СБУ работают? Технические средства - это приборы и устройства, а ПО - это ПО. Оно не является техническим средством. Поэтому статья 359 ч.2 здесь не проходит. А несанкционированное вмешательство посредством специального ПО - вполне может быть.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
1
 
Повідомлень: 3535
З нами з: 14.06.10
Подякував: 321 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:06

Когда то имел дело с подобным. А кого закрыли то ни слова...
И у таких сервисов в основном сервера далеко от местодисклокации,каким образом нашлись))))
dislog13
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 25.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:29

  dislog13 написав:Когда то имел дело с подобным. А кого закрыли то ни слова...
И у таких сервисов в основном сервера далеко от местодисклокации,каким образом нашлись))))


судя по статье - пацаны рекламировали услугу, давали тестовый доступ ,потом принимали платежи за использование... при таком обилии контактов грех было не представится клиентами и не отследить по платежам.
yarg
 
Повідомлень: 17703
З нами з: 06.01.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 3511 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії - ЗМІ
R2 » Чет 21 гру, 2017 13:04
4 213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2017 17:17
bogdanfc
Кіберполіція заблокувала роботу онлайн-кінотеатру...
R2 » Чет 16 лис, 2017 13:10
2 220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:04
M-A-X
IBM пропонує використовувати блокчейн для поширення канабісу
R2 » Вів 07 лис, 2017 00:55
1 223
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лис, 2017 00:55
romiks2009
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3430)
15.01.2018 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.