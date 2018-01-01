Форумчани року 2018

Шановні форумчани,
Медалі як і раніше будуть вручатися щотижня:
1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")
2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)
3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1
За підсумками року буде ТРИ лідери:
1. Гуру. Найбільша кількість нагород за рік як автор купи цікавих повідомлень.
2. Мудрець. Користувач, який більш за всіх отримує "+1" за свої окремі повідомлення.
3. Наставник року. Найбільша кількість посилань на Finance.UA http://finance.ua які мають +1