RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Форумчани року 2018

Форумчани року 2018
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:33

Форумчани року 2018

Шановні форумчани,

Медалі як і раніше будуть вручатися щотижня:

1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")

2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)

3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1

За підсумками року буде ТРИ лідери:
1. Гуру. Найбільша кількість нагород за рік як автор купи цікавих повідомлень.
2. Мудрець. Користувач, який більш за всіх отримує "+1" за свої окремі повідомлення.
3. Наставник року. Найбільша кількість посилань на Finance.UA http://finance.ua які мають +1
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:58

За 01.01.18 - 14.01.18.

1.Criticus - наибольшее количество +1

2.Criticus - сообщение с наибольшим количеством +1

3.Criticus - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

1 Criticus
2 IMPRINTER
3 freeze
4 antey1969
5 clientage
6 Faceless
7 rjkz
8 trololo
9 Вкладчик1234
10 ЛАД

Топ-10 по второму пункту:
1 Criticus Cообщение .
2 Criticus Cообщение .
3 cccp30000 Cообщение .
4 freeze Cообщение .
5 budivelnik Cообщение .
6 vak 4256115 Cообщение .
7 Faceless Cообщение .
8 prodigy Cообщение .
9 orest Cообщение .
10 detroytred Cообщение .

ТОП по третьему пункту:
1 Criticus
2 orest
3 budivelnik, rjkz
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8525)
15.01.2018 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.