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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:25

Модератор

Понимаю вопрос может быть не к месту, но интересные карты на этом сайте. https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/alfa-bank-b Что там за пунктир на севере Крыма? И прозрачный на стыке с Россией...
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:50

Re: Форумчани року 2018

Уважаемый Molchyn!
Мы тянем карту от Google Карты.
Они решили так выделить, повлиять на решения Google мы не можем.
На данной карте отмечаем только отделения банков


С ув.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:32

Модератор
Проблемно перемалювати карту чи отримати її з іншого ресурсу?
Добре, що не підтягуєте написів зі словами, які часто пишуть на паркані!
V2
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  #<12
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