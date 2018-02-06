Модератор
Понимаю вопрос может быть не к месту, но интересные карты на этом сайте. https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/alfa-bank-b Что там за пунктир на севере Крыма? И прозрачный на стыке с Россией...
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 06 лют, 2018 15:25
Модератор
Понимаю вопрос может быть не к месту, но интересные карты на этом сайте. https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/alfa-bank-b Что там за пунктир на севере Крыма? И прозрачный на стыке с Россией...
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:50
Re: Форумчани року 2018
Уважаемый Molchyn!
Мы тянем карту от Google Карты.
Они решили так выделить, повлиять на решения Google мы не можем.
На данной карте отмечаем только отделения банков
С ув.
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:32
Модератор
Проблемно перемалювати карту чи отримати її з іншого ресурсу?
Добре, що не підтягуєте написів зі словами, які часто пишуть на паркані!
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