Модератор
Понимаю вопрос может быть не к месту, но интересные карты на этом сайте. https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/alfa-bank-b Что там за пунктир на севере Крыма? И прозрачный на стыке с Россией...
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 06 лют, 2018 15:25
Модератор
Понимаю вопрос может быть не к месту, но интересные карты на этом сайте. https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/alfa-bank-b Что там за пунктир на севере Крыма? И прозрачный на стыке с Россией...
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:50
Re: Форумчани року 2018
Уважаемый Molchyn!
Мы тянем карту от Google Карты.
Они решили так выделить, повлиять на решения Google мы не можем.
На данной карте отмечаем только отделения банков
С ув.
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:32
Модератор
Проблемно перемалювати карту чи отримати її з іншого ресурсу?
Добре, що не підтягуєте написів зі словами, які часто пишуть на паркані!
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:06
Re: Форумчани року 2018
Додано: Пон 12 лют, 2018 09:52
Re: Форумчани року 2018
За 5.02.18 - 11.02.18
1. zzzzzz - наибольшее количество +1
2. dm_rodionov - сообщение с наибольшим количеством +1
3. zzzzzz - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
IMPRINTER
Yuri_T
дядя Caша
козак
clientage
холява
Vlad442
Detractoris
Искатель
Топ-10 по второму пункту:
dm_rodionov Сообщение
Искатель Сообщение
козак Сообщение
дядя Caша Сообщение
IMPRINTER Сообщение
ЛАД Сообщение
zzzzzz Сообщение
ChuLock Сообщение
Дваждыдвашник Сообщение
Дваждыдвашник Сообщение
ТОП по третьему пункту:
zzzzzz
IMPRINTER
clientage
Yuri_T
laa1999
lubopytnaya
mephala
yanyura
Додано: Пон 19 лют, 2018 02:08
Не знаю откуда вы там тянете, видно, что в той версии двуличные гуглоиды в угоду пукину версию карты подрисовали , но для людей нарисовано как полагается
работайте
Додано: Пон 19 лют, 2018 09:48
Re: Форумчани року 2018
За 12.02.18 - 18.02.18
1. Перес де Куэльяр - наибольшее количество +1
2. Перес де Куэльяр - сообщение с наибольшим количеством +1
3. BBC - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
Перес де Куэльяр
IMPRINTER
Detractoris
freeze
козак
Faceless
clientage
ЛАД
холява
Топ-10 по второму пункту:
Перес де Куэльяр Сообщение
Камикадзе Сообщение
kvn2 Сообщение
дядя Caша Сообщение
Kren Сообщение
klug Сообщение
Gas Сообщение
antey1969 Сообщение
clientage Сообщение
tea Сообщение
ТОП по третьему пункту:
BBC
orest
EKO
Kripo
Stringer
somilitark
Ой+
Додано: Пон 19 лют, 2018 09:58
Ссылки на профили, а не на сообщения
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:16
vollena71 Благодарим за обратную связь. Информация исправлена.
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