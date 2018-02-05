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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:25

Модератор

Понимаю вопрос может быть не к месту, но интересные карты на этом сайте. https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/alfa-bank-b Что там за пунктир на севере Крыма? И прозрачный на стыке с Россией...
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:50

Re: Форумчани року 2018

Уважаемый Molchyn!
Мы тянем карту от Google Карты.
Они решили так выделить, повлиять на решения Google мы не можем.
На данной карте отмечаем только отделения банков


С ув.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:32

Модератор
Проблемно перемалювати карту чи отримати її з іншого ресурсу?
Добре, що не підтягуєте написів зі словами, які часто пишуть на паркані!
V2
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Глобус Украины в помощь :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:06

Re: Форумчани року 2018

  Molchyn написав:Что там за пунктир на севере Крыма?

Это - граница между подконтрольной и неподконтрольной территорией.
Шониясна ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:52

Re: Форумчани року 2018

За 5.02.18 - 11.02.18

1. zzzzzz - наибольшее количество +1

2. dm_rodionov - сообщение с наибольшим количеством +1

3. zzzzzz - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

zzzzzz
IMPRINTER
Yuri_T
дядя Caша
козак
clientage
холява
Vlad442
Detractoris
Искатель

Топ-10 по второму пункту:

dm_rodionov Сообщение
Искатель Сообщение
козак Сообщение
дядя Caша Сообщение
IMPRINTER Сообщение
ЛАД Сообщение
zzzzzz Сообщение
ChuLock Сообщение
Дваждыдвашник Сообщение
Дваждыдвашник Сообщение

ТОП по третьему пункту:

zzzzzz
IMPRINTER
clientage
Yuri_T
laa1999
lubopytnaya
mephala
yanyura
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 02:08

  Модератор написав:Уважаемый Molchyn!
Мы тянем карту от Google Карты.
Они решили так выделить, повлиять на решения Google мы не можем.
На данной карте отмечаем только отделения банков


С ув.


Не знаю откуда вы там тянете, видно, что в той версии двуличные гуглоиды в угоду пукину версию карты подрисовали :twisted: , но для людей нарисовано как полагается
https://www.google.com.ua/maps/@45.7839 ... 8.5z?hl=ru

работайте :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:48

Re: Форумчани року 2018

За 12.02.18 - 18.02.18

1. Перес де Куэльяр - наибольшее количество +1

2. Перес де Куэльяр - сообщение с наибольшим количеством +1

3. BBC - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

Перес де Куэльяр
IMPRINTER
Detractoris
freeze
козак
Faceless
clientage
ЛАД
холява

Топ-10 по второму пункту:

Перес де Куэльяр Сообщение
Камикадзе Сообщение
kvn2 Сообщение
дядя Caша Сообщение
Kren Сообщение
klug Сообщение
Gas Сообщение
antey1969 Сообщение
clientage Сообщение
tea Сообщение

ТОП по третьему пункту:

BBC
orest
EKO
Kripo
Stringer
somilitark
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:58

  Модератор написав:За 12.02.18 - 18.02.18


Топ-10 по второму пункту:

Перес де Куэльяр Сообщение
Камикадзе Сообщение
kvn2 Сообщение
дядя Caша Сообщение
Kren Сообщение
klug Сообщение
Gas Сообщение
antey1969 Сообщение
clientage Сообщение
tea Сообщение

Ссылки на профили, а не на сообщения
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:16

vollena71 Благодарим за обратную связь. Информация исправлена.
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