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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 03:59

  Модератор написав:vollena71 Благодарим за обратную связь. Информация исправлена.

А теперь карту осталось на нормальную исправить и порядок
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