Форумчани року 2018

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 21 лют, 2018 03:59
Модератор написав:vollena71
Благодарим за обратную связь. Информация исправлена.
А теперь карту осталось на нормальную исправить и порядок
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