А теперь карту осталось на нормальную исправить и порядок
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 21 лют, 2018 03:59
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:55
Исправьте в
Форумчани року 2017 на topic211984.html (Форумчани року 2018)
EKO
На этот вопрос уже отвечал автору поднятого вопроса - Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...
Додано: Пон 26 лют, 2018 09:56
Re: Форумчани року 2018
За 19.02.18 - 25.02.18
1. Адам Смит - наибольшее количество +1
2. Адам Смит - сообщение с наибольшим количеством +1
3. Адам Смит - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
Адам Смит
дядя Caша
IMPRINTER
clientage
Перес де Куэльяр
Shram
Detractoris
akurt
Дваждыдвашник
trix_kr
Топ-10 по второму пункту:
Адам Смит Сообщение
trix_kr Сообщение
Shram Сообщение
akurt Сообщение
дядя Caша Сообщение
svetoch-10 Сообщение
antikkristall Сообщение
bolex Сообщение
Дваждыдвашник Сообщение
гуляйполе Сообщение
ТОП по третьему пункту:
Адам Смит
Сибарит
Karp
Ratatui
layer80
vovan_prm
yanyura
Ірина
Додано: Пон 05 бер, 2018 09:58
Re: Форумчани року 2018
За 26.02.18 - 4.03.18
Criticus- наибольшее количество +1
2. козак - сообщение с наибольшим количеством +1
3. mister-svet - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
Criticus
Вкладчик1234
Faceless
akurt
козак
дядя Caша
galex
mustbe
clientage
IMPRINTER
Топ-10 по второму пункту:
козак Сообщение
Сибарит Сообщение
mustbe Сообщение
Criticus Сообщение
Criticus Сообщение
Criticus Сообщение
airmax78 Сообщение
Вкладчик1234 Сообщение
Criticus Сообщение
ygn Сообщение
ТОП по третьему пункту:
mister-svet
Faceless
yanyura
Criticus
ceba
Мизантрóп
Сибарит
сірий
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:52
Re: Форумчани року 2018
Насчет карты: скажу может грубо, но!
Если уж удосужились написать столько текста в обоснование почему у банка из рф карта для ваты, а после, даже не соизволили просто нажать по моей ссылке и увидеть ̶ч̶у̶д̶о̶ карту ГУГЛ
Правда, вопрос больше к админу форума: Почему здесь ведут фактически пропаганду? Чтоб психологически свыкались с мыслью, что Крым - это не Украина? В таких вот, типа "мелочах" и вскрывается ху-из-ху
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:15
Прошло две недели...
А ссыль по-прежнему ведет не туда.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 08 бер, 2018 17:26
Вы ищите политику там, где ее абсолютно нет. Повторюсь (по карте от Molchyn):
Иначе, чем вы объясните, что между Украиной и Румынией тоже нет (как и в Керченском проливе) пунктирной линии? Захватом Румынией украинской территории?
По вашей ссылке пунктирная линия есть (неожиданно, да?). Но только она не жирная, а простая. Т.е. Гугл снизил статус Крыма с Автономной Республики, до обычной области. Возмущаться этим будете?
Еще по карте от Molchyn. Если вы "протянете" его карту до Грузии, то неожиданно увидите, что там 2 территории выделены точно такими же жирными пунктирами, как и Крым - это Абхазия и Южная Осетия, которые, как и Крым имеют особый статус (автономная республика и область), но в составе Грузии.
Т.е. границы областей - тонкими пунктирными линиями, границы автономных единиц в составе стран жирными пунктирными линиями, границы между странами жирными сплошными линиями. Если бы Гугл хотел показать, что Крым это Россия, он отделил бы его от остальной Украины не пунктирной, а сплошной линией.
Додано: Пон 12 бер, 2018 09:55
Re: Форумчани року 2018
За 5.03.18 - 11.03.2018
1. Criticus - наибольшее количество +1
2. Criticus - сообщение с наибольшим количеством +1
3. Сибарит - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
Criticus
Libo
Yuri_T
ЛАД
Faceless
Перес де Куэльяр
EKO
BBC
Zebra
козак
Топ-10 по второму пункту:
Criticus Сообщение
ЧИА Сообщение
EKO Сообщение
ЛАД Сообщение
Libo Сообщение
Yuri_T Сообщение
Libo Сообщение
SherLock Сообщение
somilitark Сообщение
mandelbrot Сообщение
ТОП по третьему пункту:
Сибарит
дядя Caша
airmax78
curiousobro
orest
Мизантрóп
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:15
vovan_prm
Ваші зауваження були прийняті в обробку та вже успішно змінені
З пов.Ірина
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:46
Благодарю.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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