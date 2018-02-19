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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 03:59

  Модератор написав:vollena71 Благодарим за обратную связь. Информация исправлена.

А теперь карту осталось на нормальную исправить и порядок
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:55

Исправьте в
Зображення
Форумчани року 2017 на topic211984.html (Форумчани року 2018)

EKO
На этот вопрос уже отвечал автору поднятого вопроса - Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:56

Re: Форумчани року 2018

За 19.02.18 - 25.02.18

1. Адам Смит - наибольшее количество +1

2. Адам Смит - сообщение с наибольшим количеством +1

3. Адам Смит - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

Адам Смит
дядя Caша
IMPRINTER
clientage
Перес де Куэльяр
Shram
Detractoris
akurt
Дваждыдвашник
trix_kr

Топ-10 по второму пункту:
Адам Смит Сообщение
trix_kr Сообщение
Shram Сообщение
akurt Сообщение
дядя Caша Сообщение
svetoch-10 Сообщение
antikkristall Сообщение
bolex Сообщение
Дваждыдвашник Сообщение
гуляйполе Сообщение

ТОП по третьему пункту:
Адам Смит
Сибарит
Karp
Ratatui
layer80
vovan_prm
yanyura
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:58

Re: Форумчани року 2018

За 26.02.18 - 4.03.18
Criticus- наибольшее количество +1

2. козак - сообщение с наибольшим количеством +1

3. mister-svet - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:
Criticus
Вкладчик1234
Faceless
akurt
козак
дядя Caша
galex
mustbe
clientage
IMPRINTER

Топ-10 по второму пункту:
козак Сообщение
Сибарит Сообщение
mustbe Сообщение
Criticus Сообщение
Criticus Сообщение
Criticus Сообщение
airmax78 Сообщение
Вкладчик1234 Сообщение
Criticus Сообщение
ygn Сообщение

ТОП по третьему пункту:
mister-svet
Faceless
yanyura
Criticus
ceba
Мизантрóп
Сибарит
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:52

Re: Форумчани року 2018

  yanyura написав:EKO
На этот вопрос уже отвечал автору поднятого вопроса - Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...


Насчет карты: скажу может грубо, но!
Если уж удосужились написать столько текста в обоснование почему у банка из рф карта для ваты, а после, даже не соизволили просто нажать по моей ссылке и увидеть ̶ч̶у̶д̶о̶ карту ГУГЛ https://www.google.com.ua/maps/@45.7839 ... 8,8z?hl=ru БЕЗ этой пунктирной линии (неожиданно, да?)- значит имею право.

Правда, вопрос больше к админу форума: Почему здесь ведут фактически пропаганду? Чтоб психологически свыкались с мыслью, что Крым - это не Украина? В таких вот, типа "мелочах" и вскрывается ху-из-ху :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:15

  yanyura написав:Исправьте в
Зображення
Форумчани року 2017 на topic211984.html (Форумчани року 2018)

Прошло две недели...
А ссыль по-прежнему ведет не туда.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:26

  EKO написав:
  yanyura написав:EKO
На этот вопрос уже отвечал автору поднятого вопроса - Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...


Насчет карты: скажу может грубо, но!
Если уж удосужились написать столько текста в обоснование почему у банка из рф карта для ваты, а после, даже не соизволили просто нажать по моей ссылке и увидеть ̶ч̶у̶д̶о̶ карту ГУГЛ https://www.google.com.ua/maps/@45.7839 ... 8,8z?hl=ru БЕЗ этой пунктирной линии (неожиданно, да?)- значит имею право.

Правда, вопрос больше к админу форума: Почему здесь ведут фактически пропаганду? Чтоб психологически свыкались с мыслью, что Крым - это не Украина? В таких вот, типа "мелочах" и вскрывается ху-из-ху :twisted:

Вы ищите политику там, где ее абсолютно нет. Повторюсь (по карте от Molchyn):
Гугл просто не нанес на свою карту морские границы между странами.

Иначе, чем вы объясните, что между Украиной и Румынией тоже нет (как и в Керченском проливе) пунктирной линии? Захватом Румынией украинской территории?

По вашей ссылке пунктирная линия есть (неожиданно, да?). Но только она не жирная, а простая. Т.е. Гугл снизил статус Крыма с Автономной Республики, до обычной области. Возмущаться этим будете?

Еще по карте от Molchyn. Если вы "протянете" его карту до Грузии, то неожиданно увидите, что там 2 территории выделены точно такими же жирными пунктирами, как и Крым - это Абхазия и Южная Осетия, которые, как и Крым имеют особый статус (автономная республика и область), но в составе Грузии.

Т.е. границы областей - тонкими пунктирными линиями, границы автономных единиц в составе стран жирными пунктирными линиями, границы между странами жирными сплошными линиями. Если бы Гугл хотел показать, что Крым это Россия, он отделил бы его от остальной Украины не пунктирной, а сплошной линией.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 09:55

Re: Форумчани року 2018

За 5.03.18 - 11.03.2018

1. Criticus - наибольшее количество +1

2. Criticus - сообщение с наибольшим количеством +1

3. Сибарит - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

Criticus
Libo
Yuri_T
ЛАД
Faceless
Перес де Куэльяр
EKO
BBC
Zebra
козак

Топ-10 по второму пункту:

Criticus Сообщение
ЧИА Сообщение
EKO Сообщение
ЛАД Сообщение
Libo Сообщение
Yuri_T Сообщение
Libo Сообщение
SherLock Сообщение
somilitark Сообщение
mandelbrot Сообщение

ТОП по третьему пункту:

Сибарит
дядя Caша
airmax78
curiousobro
orest
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:15

vovan_prm
Ваші зауваження були прийняті в обробку та вже успішно змінені


З пов.Ірина
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:46

  Ірина_ написав:vovan_prm
Ваші зауваження були прийняті в обробку та вже успішно змінені


З пов.Ірина

Благодарю.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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