Форумчани року 2018

Додано: Чет 08 бер, 2018 17:26

EKO написав: yanyura написав: EKO

На этот вопрос уже отвечал автору поднятого вопроса - Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних... EKOНа этот вопрос уже отвечал автору поднятого вопроса - Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...



Насчет карты: скажу может грубо, но!

Если уж удосужились написать столько текста в обоснование почему у банка из рф карта для ваты, а после, даже не соизволили просто нажать по моей ссылке и увидеть ̶ч̶у̶д̶о̶ карту ГУГЛ https://www.google.com.ua/maps/@45.7839 ... 8,8z?hl=ru БЕЗ этой пунктирной линии (неожиданно, да?)- значит имею право.



Правда, вопрос больше к админу форума: Почему здесь ведут фактически пропаганду? Чтоб психологически свыкались с мыслью, что Крым - это не Украина? В таких вот, типа "мелочах" и вскрывается ху-из-ху Насчет карты: скажу может грубо, но!Если уж удосужились написать столько текста в обоснование почему у банка из рф карта для ваты, а после, даже не соизволили просто нажать по моей ссылке и увидеть ̶ч̶у̶д̶о̶(неожиданно, да?)- значит имею право.Правда, вопрос больше к админу форума: Почему здесь ведут фактически пропаганду? Чтоб психологически свыкались с мыслью, что Крым - это не Украина? В таких вот, типа "мелочах" и вскрывается ху-из-ху

абсолютно

Гугл просто не нанес на свою карту морские границы между странами.

пунктирная линия есть

Вы ищите политику там, где еенет. Повторюсь (по карте от):Иначе, чем вы объясните, что между Украиной и Румынией тоже нет (как и в Керченском проливе) пунктирной линии? Захватом Румынией украинской территории?По вашей ссылке(неожиданно, да?). Но только она не жирная, а простая. Т.е. Гугл снизил статус Крыма с Автономной Республики, до обычной области. Возмущаться этим будете?Еще по карте от. Если вы "протянете" его карту до Грузии, то неожиданно увидите, что там 2 территории выделены точно такими же жирными пунктирами, как и Крым - это Абхазия и Южная Осетия, которые, как и Крым имеют особый статус (автономная республика и область), но в составе Грузии.Т.е. границы областей - тонкими пунктирными линиями, границы автономных единиц в составе стран жирными пунктирными линиями, границы между странами жирными сплошными линиями. Если бы Гугл хотел показать, что Крым это Россия, он отделил бы его от остальной Украины не пунктирной, а сплошной линией.