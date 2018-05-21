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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:10

Re: Форумчани року 2018

За 21.05.18 - 27.05.2018

1. Рыба-сом - наибольшее количество +1

2. Рыба-сом - сообщение с наибольшим количеством +1

3. yanyura - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

Рыба-сом
Перес де Куэльяр
zzzzzz
freeze
EKO
ЛАД
trololo
дядя Caша
Yuri_T
Sharpe

Топ-10 по второму пункту:

Рыба-сом Сообщение
baran Сообщение
striped Сообщение
trololo Сообщение
tea Сообщение
EKO Сообщение
freeze Сообщение
deniska Сообщение
zzzzzz Сообщение
Мизантрóп Сообщение

ТОП по третьему пункту:

yanyura
Shram
Sommer
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:25

Re: Форумчани року 2018

За 28.05.18 - 3.06.2018

1. alyak - наибольшее количество +1

2. komp - сообщение с наибольшим количеством +1

3. Libo - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

alyak
zzzzzz
Yuri_T
Перес де Куэльяр
Василь-Рівне
komp
tea
sequence
Libo
edvardd

Топ-10 по второму пункту:

komp Сообщение
zzzzzz Сообщение
zzzzzz Сообщение
PrimusInterPares Сообщение
Yuri_T Сообщение
edvardd Сообщение
budivelnik Сообщение
zzzzzz Сообщение
sequence Сообщение
Михалыч Сообщение

ТОП по третьему пункту:

Libo
чик
Kripo
дядя Caша
orest
yanyura
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:34

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Странно, у alyak, вроде, и по 2 пункту больше плюсов. :?:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:58

Ещё раз - как получилось, что пост alyak"а, получивший больше всех "+", не попал даже в пятёрку, а по Вашему сообщению даже в Топ-10?
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:53

  ЛАД написав:Ещё раз - как получилось, что пост alyak"а, получивший больше всех "+", не попал даже в пятёрку, а по Вашему сообщению даже в Топ-10?

Он мог набрать эти плюсы уже после 23:59:59 воскресенья, и все. Такое часто бывает. Рейтинг составляется по состоянию на конец недели.
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