Форумчани року 2018

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:10
За 21.05.18 - 27.05.2018
1. Рыба-сом - наибольшее количество +1
2. Рыба-сом - сообщение с наибольшим количеством +1
3. yanyura - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
Рыба-сом
Перес де Куэльяр
zzzzzz
freeze
EKO
ЛАД
trololo
дядя Caша
Yuri_T
Sharpe
Топ-10 по второму пункту:
Рыба-сом Сообщение
baran Сообщение
striped Сообщение
trololo Сообщение
tea Сообщение
EKO Сообщение
freeze Сообщение
deniska Сообщение
zzzzzz Сообщение
Мизантрóп Сообщение
ТОП по третьему пункту:
yanyura
Shram
Sommer
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:25
За 28.05.18 - 3.06.2018
1. alyak - наибольшее количество +1
2. komp - сообщение с наибольшим количеством +1
3. Libo - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
alyak
zzzzzz
Yuri_T
Перес де Куэльяр
Василь-Рівне
komp
tea
sequence
Libo
edvardd
Топ-10 по второму пункту:
komp Сообщение
zzzzzz Сообщение
zzzzzz Сообщение
PrimusInterPares Сообщение
Yuri_T Сообщение
edvardd Сообщение
budivelnik Сообщение
zzzzzz Сообщение
sequence Сообщение
Михалыч Сообщение
ТОП по третьему пункту:
Libo
чик
Kripo
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Додано: Вів 05 чер, 2018 23:34
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Странно, у alyak, вроде, и по 2 пункту больше плюсов.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:58
Ещё раз - как получилось, что пост alyak"а, получивший больше всех "+", не попал даже в пятёрку, а по Вашему сообщению даже в Топ-10?
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ЛАД
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Додано: Сер 06 чер, 2018 23:53
ЛАД написав:
Ещё раз - как получилось, что пост alyak
"а, получивший больше всех "+", не попал даже в пятёрку, а по Вашему сообщению даже в Топ-10?
Он мог набрать эти плюсы уже после 23:59:59 воскресенья, и все. Такое часто бывает. Рейтинг составляется по состоянию на конец недели.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 09:41
За 4.06.18 - 10.06.2018
1. Грйс-мэн - наибольшее количество +1
2. Грйс-мэн - сообщение с наибольшим количеством +1
3. Yuri_61 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
Грйс-мэн
zzzzzz
Surfer
Перес де Куэльяр
Yuri_T
Libo
Сибарит
Василь-Рівне
alyak
pesikot
Топ-10 по второму пункту:
Грйс-мэн Сообщение
Surfer Сообщение
pesikot Сообщение
Vlad442 Сообщение
Libo Сообщение
Сибарит Сообщение
jump Сообщение
zzzzzz Сообщение
Surfer Сообщение
alyak Сообщение
ТОП по третьему пункту:
Yuri_61
дядя Caша
Libo
clientage
ruvex
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:43
За 11.06.18 - 17.06.2018
1. tea - наибольшее количество +1
2. tea - сообщение с наибольшим количеством +1
3. GADFLY - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
tea
Surfer
clientage
freeze
buratinyo
Грйс-мэн
mephala
Перес де Куэльяр
дядя Caша
zzzzzz
Топ-10 по второму пункту:
tea Сообщение
buratinyo Сообщение
freeze Сообщение
Surfer Сообщение
clientage Сообщение
freeze Сообщение
ChuLock Сообщение
edvardd Сообщение
zzzzzz Сообщение
Libo Сообщение
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GADFLY
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Додано: Пон 25 чер, 2018 08:51
За 18.06.18 - 24.06.2018
1. Вкладчик1234 - наибольшее количество +1
2. Shram - сообщение с наибольшим количеством +1
3. Василь-Рівне- наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
Вкладчик1234
tea
freeze
Shram
zzzzzz
Zebra
buratinyo
kingkongovets
Faceless
дядя Caша
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Shram Сообщение
Zebra Сообщение
zorka Сообщение
orest Сообщение
jump Сообщение
kingkongovets Сообщение
Mindbender Сообщение
ЛАД Сообщение
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:16
За 25.06.18 - 1.07.2018
1. freeze - наибольшее количество +1
2. Адам Смит - сообщение с наибольшим количеством +1
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:51
Причитал призеров общественного мнения после смитов - как в иную реальность попал.
Там у них и за критику массово преследуют и медиаресурсы закрывают и передвижения ограничивают и пенсию отбирают и пр. хрень... и все так массово плюсуют как будто они действительно там живут.
Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?
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