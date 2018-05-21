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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:10

Re: Форумчани року 2018

За 21.05.18 - 27.05.2018

1. Рыба-сом - наибольшее количество +1

2. Рыба-сом - сообщение с наибольшим количеством +1

3. yanyura - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

Рыба-сом
Перес де Куэльяр
zzzzzz
freeze
EKO
ЛАД
trololo
дядя Caша
Yuri_T
Sharpe

Топ-10 по второму пункту:

Рыба-сом Сообщение
baran Сообщение
striped Сообщение
trololo Сообщение
tea Сообщение
EKO Сообщение
freeze Сообщение
deniska Сообщение
zzzzzz Сообщение
Мизантрóп Сообщение

ТОП по третьему пункту:

yanyura
Shram
Sommer
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:25

Re: Форумчани року 2018

За 28.05.18 - 3.06.2018

1. alyak - наибольшее количество +1

2. komp - сообщение с наибольшим количеством +1

3. Libo - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

alyak
zzzzzz
Yuri_T
Перес де Куэльяр
Василь-Рівне
komp
tea
sequence
Libo
edvardd

Топ-10 по второму пункту:

komp Сообщение
zzzzzz Сообщение
zzzzzz Сообщение
PrimusInterPares Сообщение
Yuri_T Сообщение
edvardd Сообщение
budivelnik Сообщение
zzzzzz Сообщение
sequence Сообщение
Михалыч Сообщение

ТОП по третьему пункту:

Libo
чик
Kripo
дядя Caша
orest
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:34

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Странно, у alyak, вроде, и по 2 пункту больше плюсов. :?:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:58

Ещё раз - как получилось, что пост alyak"а, получивший больше всех "+", не попал даже в пятёрку, а по Вашему сообщению даже в Топ-10?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:53

  ЛАД написав:Ещё раз - как получилось, что пост alyak"а, получивший больше всех "+", не попал даже в пятёрку, а по Вашему сообщению даже в Топ-10?

Он мог набрать эти плюсы уже после 23:59:59 воскресенья, и все. Такое часто бывает. Рейтинг составляется по состоянию на конец недели.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:41

Re: Форумчани року 2018

За 4.06.18 - 10.06.2018

1. Грйс-мэн - наибольшее количество +1

2. Грйс-мэн - сообщение с наибольшим количеством +1

3. Yuri_61 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

Грйс-мэн
zzzzzz
Surfer
Перес де Куэльяр
Yuri_T
Libo
Сибарит
Василь-Рівне
alyak
pesikot

Топ-10 по второму пункту:

Грйс-мэн Сообщение
Surfer Сообщение
pesikot Сообщение
Vlad442 Сообщение
Libo Сообщение
Сибарит Сообщение
jump Сообщение
zzzzzz Сообщение
Surfer Сообщение
alyak Сообщение

ТОП по третьему пункту:

Yuri_61
дядя Caша
Libo
clientage
ruvex
yanyura
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:43

Re: Форумчани року 2018

За 11.06.18 - 17.06.2018

1. tea - наибольшее количество +1

2. tea - сообщение с наибольшим количеством +1

3. GADFLY - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

tea
Surfer
clientage
freeze
buratinyo
Грйс-мэн
mephala
Перес де Куэльяр
дядя Caша
zzzzzz

Топ-10 по второму пункту:

tea Сообщение
buratinyo Сообщение
freeze Сообщение
Surfer Сообщение
clientage Сообщение
freeze Сообщение
ChuLock Сообщение
edvardd Сообщение
zzzzzz Сообщение
Libo Сообщение

ТОП по третьему пункту:

GADFLY
Ruslan2453
Stringer
rjkz
sequence
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:51

Re: Форумчани року 2018

За 18.06.18 - 24.06.2018

1. Вкладчик1234 - наибольшее количество +1

2. Shram - сообщение с наибольшим количеством +1

3. Василь-Рівне- наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

Вкладчик1234
tea
freeze
Shram
zzzzzz
Zebra
buratinyo
kingkongovets
Faceless
дядя Caша

Топ-10 по второму пункту:
Shram Сообщение
Zebra Сообщение
zorka Сообщение
orest Сообщение
jump Сообщение
kingkongovets Сообщение
Mindbender Сообщение
ЛАД Сообщение
maestro71 Сообщение
reus Сообщение

ТОП по третьему пункту:
Василь-Рівне
Перес де Куэльяр
дядя Caша
Alex2006
Obval_Defoltovich
V2
clientage
Вкладчик1234
Очкарик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:16

Re: Форумчани року 2018

За 25.06.18 - 1.07.2018

1. freeze - наибольшее количество +1

2. Адам Смит - сообщение с наибольшим количеством +1

3. ЛАД - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:
freeze
Адам Смит
Faceless
Yuri_61
ЛАД
Shram
Zebra
tea
pohl-elena
zРадио

Топ-10 по второму пункту:

Адам Смит Сообщение
adamsmittttt Сообщение
zРадио Сообщение
pohl-elena Сообщение
Baron Pampa Сообщение
freeze Сообщение
pohl-elena Сообщение
дядя Caша Сообщение
pohl-elena Сообщение
pohl-elena Сообщение

ТОП по третьему пункту:
ЛАД
freeze
Qwerty
Очкарик
Yuri_61
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:51

Re: Форумчани року 2018

Причитал призеров общественного мнения после смитов - как в иную реальность попал.
Там у них и за критику массово преследуют и медиаресурсы закрывают и передвижения ограничивают и пенсию отбирают и пр. хрень... и все так массово плюсуют как будто они действительно там живут.
Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?
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