Форумчани року 2018

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48
Stringer написав:
Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?
Вполне естественная ситуация.
Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.
Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:03
freeze написав: Stringer написав:
Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?
Вполне естественная ситуация.
Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.
Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете.
Демонстрации в поддержку политики правящей партии были ещё какие то 5 лет назад
Критика власти - это хорошо и полезно, но перегибать зачем?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:46
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Шкода, що в цій темі не можна ставити "+"
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:49
Шановні форумчани!
Читаю Ваші відгуки... тепер і моє питання до Вас- конкурс закривати?Робимо голосування?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 18:00
Да пусть будет. Кому он мешает?
Если кому-то не нравятся результаты, или "проиграла его команда", - то это не значит что конкурс плохой и его нужно закрывать
Всё IMHO
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