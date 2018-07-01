Форумчани року 2018

Вполне естественная ситуация.
Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.
Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете.