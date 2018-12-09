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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:52

yanyura рука руку...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:08

  yanyura написав:В ответ было написано

Пост был о преемственности поколений вообще и о причинно-следственных связях за необдуманность своих решений для грядущих поколений в частности.
п.с. Пост указанный Вами не соответствует действительности.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:29

Re: Форумчани року 2018

  Пенс написав:Пост указанный Вами не соответствует действительности.

Извините, но тут вы не правы. Удалено было именно сообщение ruvex, именно оно набрало 10 "лайков" и числится в списке "Топ ответов" под № 1.

Переход по ссылке из "Топ ответов" на № 1 (ruvex) -
viewtopic.php?p=4516704#p4516704

Перечитайте пост от Stringer.

Подробно ответил вам в ЛС.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:44

А чтоб не спорили, вот что было написано. В интернете ничего удалить нельзя полностью и до конца)))

Ruvex to Lo...l
Спросит тебя когда-то абстрактный внук: - "Дед, а ты чем раньше занимался"? - "Да я внучок порохоботом был, всякую чушь писал, в которую сам не верил и за которую мне сейчас стыдно."
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  #<1 ... 891011
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