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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:52
yanyura рука руку...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:08
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:29
Re: Форумчани року 2018
Извините, но тут вы не правы. Удалено было именно сообщение ruvex, именно оно набрало 10 "лайков" и числится в списке "Топ ответов" под № 1.
Переход по ссылке из "Топ ответов" на № 1 (ruvex) -
viewtopic.php?p=4516704#p4516704
Перечитайте пост от Stringer.
Подробно ответил вам в ЛС.
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:44
А чтоб не спорили, что было написано. В интернете ничего удалить нельзя полностью и до конца)))
Ruvex to Lo...l
Спросит тебя когда-то абстрактный внук: - "Дед, а ты чем раньше занимался"? - "Да я внучок порохоботом был, всякую чушь писал, в которую сам не верил и за которую мне сейчас стыдно."
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