Про це повідомив заступник голови правління концерну Медведєв.
Дивися повний текст "Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з "Нафтогазом України".
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:27
"Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з "Нафтогазом України".
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:08
Re: "Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з...
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