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"Газпром" не буде
оскаржувати рішення щодо спору з...

"Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:27

"Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови правління концерну Медведєв.

Дивися повний текст "Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з "Нафтогазом України".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:08

Re: "Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з...

  R2 написав:"Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з "Нафтогазом України"


Братец Лис, только не бросай меня в этот терновый куст :)
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