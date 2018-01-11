General Motors представила безпілотний електромобіль, створений на базі Bolt EV.
Дивися повний текст GM показала робомобіль без керма і педалей (відео).
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:43
GM показала робомобіль без керма і педалей (відео)
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Дивися повний текст GM показала робомобіль без керма і педалей (відео).
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:43
Пока зарплата водителя в Украине такая, как она есть, нам еще долго не грозят беспилотники.
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:03
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