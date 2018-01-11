RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
GM показала робомобіль без
керма і педалей (відео)

GM показала робомобіль без керма і педалей (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:43

GM показала робомобіль без керма і педалей (відео)

Пропонуємо до обговорення:
General Motors представила безпілотний електромобіль, створений на базі Bolt EV.

Дивися повний текст GM показала робомобіль без керма і педалей (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79298
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:43

Пока зарплата водителя в Украине такая, как она есть, нам еще долго не грозят беспилотники.
nalim
 
Повідомлень: 6184
З нами з: 25.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:03

  nalim написав:Пока зарплата водителя в Украине такая, как она есть, нам еще долго не грозят беспилотники.

Причем тут зарплата водителей ? Это прикольно и технологично. В концепцию Убера вписывается шикарно. Я бы пользовался даже если бы это стоило бы немного дороже.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:46

  ssnet написав: Причем тут зарплата водителей ? Это прикольно и технологично. В концепцию Убера вписывается шикарно. Я бы пользовался даже если бы это стоило бы немного дороже.

а вот я бы пока не сел в такое авто - тем более в нашей стране где разметка на дороге отсутствует в некоторых местах (и это я не говорю еще про зимний период - когда разметка может быть под снегом). и как там поведет себя автопилот, как будет ориентироваться? по gps? а под мостами и в тоннелях? пока еще автопилоты не внушают мне доверия...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
Повідомлень: 1558
З нами з: 06.01.16
Подякував: 2064 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:25

Re: GM показала робомобіль без керма і педалей (відео)

  RomanTik написав:бы пока не сел в такое авто - тем более в нашей стране где разметка на дороге отсутствует в некоторых местах (и это я не говорю еще про зимний период - когда разметка может быть под снегом). и как там поведет себя автопилот, как будет ориентироваться? по gps? а под мостами и в тоннелях?

Жпс участвует только в прокладке пути, автопилот работает на датчиках + рекогнишин с камеры. Например, в Канаде дороги не чистят , а укатывают. Думаю, по Киеву работать будет норм. Знаки распознаются уже лучше, чем это делает среднестатистический человек. К моменту релиза будет и дорогу распознавать лучше + система обучения. Вы же распознает не благодаря связи с космосом, недоступным камерам + там еще есть дальномер, который лучше чем водитель видит неоднородности. Зато это система не курит дурь и не бухает.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:43

Экстрим!
warlamp
 
Повідомлень: 413
З нами з: 13.03.15
Подякував: 56 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Altruist, Dentist, lapay і 43 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ford представив лінійку електроскутерів (відео)
R2 » Суб 13 січ, 2018 23:19
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 23:19
max_us_ua
Xiaomi показала робота-валізу (відео)
R2 » Чет 11 січ, 2018 11:07
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 11:07
korm
Ілон Маск представив безпілотну фуру Tesla (відео)
R2 » П'ят 17 лис, 2017 11:06
2 226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 11:19
Ferox
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.