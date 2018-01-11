General Motors представила безпілотний електромобіль, створений на базі Bolt EV.
Дивися повний текст GM показала робомобіль без керма і педалей (відео).
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:43
GM показала робомобіль без керма і педалей (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст GM показала робомобіль без керма і педалей (відео).
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:43
Пока зарплата водителя в Украине такая, как она есть, нам еще долго не грозят беспилотники.
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:03
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:46
а вот я бы пока не сел в такое авто - тем более в нашей стране где разметка на дороге отсутствует в некоторых местах (и это я не говорю еще про зимний период - когда разметка может быть под снегом). и как там поведет себя автопилот, как будет ориентироваться? по gps? а под мостами и в тоннелях? пока еще автопилоты не внушают мне доверия...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:25
Re: GM показала робомобіль без керма і педалей (відео)
Жпс участвует только в прокладке пути, автопилот работает на датчиках + рекогнишин с камеры. Например, в Канаде дороги не чистят , а укатывают. Думаю, по Киеву работать будет норм. Знаки распознаются уже лучше, чем это делает среднестатистический человек. К моменту релиза будет и дорогу распознавать лучше + система обучения. Вы же распознает не благодаря связи с космосом, недоступным камерам + там еще есть дальномер, который лучше чем водитель видит неоднородности. Зато это система не курит дурь и не бухает.
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