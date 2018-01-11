GM показала робомобіль без керма і педалей (відео)

sumy4 написав:

Да уж, не для Украины это пока что и проблема не в разметке и знаках, а в том что дороги нет местами вообще, там где она в теории должна быть. Вчера был тур 110 км из Сум и обратно дорогами Сумской области, местами приходилось ехать по 5-10 км\ч при этом максимально используя вычислительные возможности своего мозга, решая дилеммы, в какую из ям лучше въезжать, чтобы не лечь дном на гребни асфальта между ямами, или основываясь на собственном опыте, где вообще лучше съехать на обочину, чтобы дном не зацепить асфальт, из-за выезженный колей фурами, сомневаюсь, что в Гугле этому научили машины. Через 20-30 км поездки украинскими дорогами, у этой машинки или диски погнутся в лучшем случае или хуже - продырявится дно с высокотехнологичной батареей. Да и для США непонятно как научить ее заехать к озеру или реке рыбаку например и как потом выехать в случае если машина где засрянет. Как по мне - тупиковая ветвь развития на ближайшие 20 лет, компьютеры ещё не до такой степени умны, ручное управление должно быть в любом случае "на всякий случай".