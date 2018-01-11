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GM показала робомобіль без
керма і педалей (відео)

GM показала робомобіль без керма і педалей (відео)
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:20

  sumy4 написав:Да уж, не для Украины это пока что и проблема не в разметке и знаках, а в том что дороги нет местами вообще, там где она в теории должна быть. Вчера был тур 110 км из Сум и обратно дорогами Сумской области, местами приходилось ехать по 5-10 км\ч при этом максимально используя вычислительные возможности своего мозга, решая дилеммы, в какую из ям лучше въезжать, чтобы не лечь дном на гребни асфальта между ямами, или основываясь на собственном опыте, где вообще лучше съехать на обочину, чтобы дном не зацепить асфальт, из-за выезженный колей фурами, сомневаюсь, что в Гугле этому научили машины. Через 20-30 км поездки украинскими дорогами, у этой машинки или диски погнутся в лучшем случае или хуже - продырявится дно с высокотехнологичной батареей. Да и для США непонятно как научить ее заехать к озеру или реке рыбаку например и как потом выехать в случае если машина где засрянет. Как по мне - тупиковая ветвь развития на ближайшие 20 лет, компьютеры ещё не до такой степени умны, ручное управление должно быть в любом случае "на всякий случай".

+ 1! Все верно написали, а вот некоторые вышеотписавшиеся - включить голову и представить ситуацию когда автопилот просто не захочет ехать, т.к. не распознает дорогу или наоборот ломанется туда куда ехать вообще не следует (привет грунтовая дорога с глубокой лужей), к сожалению не могут. Зато ядом поплеваться - это всегда пожалуйста.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:23

Dear_Sir Так таки ВСЕ законодательные ПРЕПОНЫ в штатах устранили? И за компанию вопросы "виновного-величины ущерба-плательщика возмещения"? Ой чей-то очень сильно СОМНЕВАЮСЬ!!! В чем не сомневаюсь - это в том что пострадавшие и ущерб БУДУТ.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:33

  RomanTik написав:
  Dear_Sir написав:RomanTik Залез почитал. Автономные авто разных производителей уже на дорогах 53 американских городов. Все законодательные барьеры устранены в 25 штатах. Никто сильно не расстроится есть персонально вы будете избегать AV. Правда, может, свыня знак сожрала или навозом его залепило. Кабы чего не вышло. Не нужны вам AV, ВАЗ 2106 - классная машина, сидишь, рычагом дершаешь как умалишенный, шансон слушаешь. Что ещё нужно чтобы спокойно встретить старость?

без руля и педалей - пока таких авто нет, не врите. и пока что вроде как водитель обязательно должен находится за рулем.


Вот Waymo, подразделение Гугла раскатывает без водителя, но с довольными пассажирами по улицам и хайвеям Калифорнии. Дети перед машиной бегают (очевидно, находясь в смертельной опасности). Что творят, ужас, всех срочно привлечь к ответственности.



а в гараже в конце ролика сотни готовых машин. Да это же целая банда! Как же страховое возмещение и заляпанные снегом и навозом знаки!

P.S. про беспилотное такси в Pittsburg, PA сами найдёте. А там действительно знаки в снегу.
Dear_Sir
 
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