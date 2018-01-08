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Протяжність ліній метро в Китаї
досягла чверті довжини...

Протяжність ліній метро в Китаї досягла чверті довжини...
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38

Протяжність ліній метро в Китаї досягла чверті довжини...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна протяжність мереж метрополітену в Китаї досягла 5022 кілометрів.

Дивися повний текст Протяжність ліній метро в Китаї досягла чверті довжини залізничної мережі "Укрзалізниці".
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38

я даже боюсь представить, на сколько у них ЖД увеличилась...
follet
 
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