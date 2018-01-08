Загальна протяжність мереж метрополітену в Китаї досягла 5022 кілометрів.
Дивися повний текст Протяжність ліній метро в Китаї досягла чверті довжини залізничної мережі "Укрзалізниці".
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38
Протяжність ліній метро в Китаї досягла чверті довжини...
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Дивися повний текст Протяжність ліній метро в Китаї досягла чверті довжини залізничної мережі "Укрзалізниці".
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