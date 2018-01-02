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Шахраї знімають
єврономери по всьому Києву

Шахраї знімають єврономери по всьому Києву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38

Шахраї знімають єврономери по всьому Києву

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї, які і раніше промишляли крадіжкою номерних автомобільних знаків, тепер зосередили увагу на них.

Дивися повний текст Шахраї знімають єврономери по всьому Києву.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38

В Европе довольно просто предъявив тех паспорт напечатать новые номера(этим занимаются частные структуры), и стоит это около 10 Евро/номер.
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:21

  civ написав:В Европе довольно просто предъявив тех паспорт напечатать новые номера(этим занимаются частные структуры), и стоит это около 10 Евро/номер.

В Киеве аналогично: укрономер- 250 грн., еврономер -300грн, комплект-450.
Срок изготовления от 5 минут.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:37

warlamp
На основании какого документа печатают евробляху?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:42

На основании получения трех портретов Шевченко
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