Шахраї, які і раніше промишляли крадіжкою номерних автомобільних знаків, тепер зосередили увагу на них.
Дивися повний текст Шахраї знімають єврономери по всьому Києву.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38
Шахраї знімають єврономери по всьому Києву
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Дивися повний текст Шахраї знімають єврономери по всьому Києву.
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:38
В Европе довольно просто предъявив тех паспорт напечатать новые номера(этим занимаются частные структуры), и стоит это около 10 Евро/номер.
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:21
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