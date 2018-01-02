Про це йдеться у судовому рішенні.
Дивися повний текст Боржник Приватбанку отримав відстрочку виплати багатомільярдного кредиту до 2026 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:56
Боржник Приватбанку отримав відстрочку виплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боржник Приватбанку отримав відстрочку виплати багатомільярдного кредиту до 2026 року.
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:56
Цікаво, які пов'язані особи стоять за цим "Тріумфом 15"? Хоч якесь забезпечення було по цьому кредиту? І скільки ж грошенят відвалили суддям за таке мудре рішення? 4,65 млрд. кредиту конторі з уставним капіталом 1000грн. на 10 років.... Це більше ніж круто.
реклама
|