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Боржник Приватбанку отримав
відстрочку виплати...

Боржник Приватбанку отримав відстрочку виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:56

Боржник Приватбанку отримав відстрочку виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у судовому рішенні.

Дивися повний текст Боржник Приватбанку отримав відстрочку виплати багатомільярдного кредиту до 2026 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:56

Цікаво, які пов'язані особи стоять за цим "Тріумфом 15"? Хоч якесь забезпечення було по цьому кредиту? І скільки ж грошенят відвалили суддям за таке мудре рішення? 4,65 млрд. кредиту конторі з уставним капіталом 1000грн. на 10 років.... Це більше ніж круто.
qazzax
 
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