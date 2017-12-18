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Обмеження на ввезення товарів
можуть скасувати - нардеп

Обмеження на ввезення товарів можуть скасувати - нардеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:01

Обмеження на ввезення товарів можуть скасувати - нардеп

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада може передбачити скасування обмежень безмитного ввезення товарів через кордон

Дивися повний текст Обмеження на ввезення товарів можуть скасувати - нардеп.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:01

Я в шоці з нашої держави. Будь який закон можна відмінити, зібравши стадо і перекривши дорогу або інше місце. Захотіли легалізувати "б.л.я.х.и" - зібрали натовп перед Верховною Радою, постукали в бочки - вуаля, і зразу ж розглядаються способи їх легалізації. Закон заважає возити "контрабас"? Не біда. Збираємо натовп і перекриваємо митницю. За кілька днів вже обговорюється можливість знову дати змогу контрабандистам спокійно "працювати". Мені одному здається, що так не повинно бути?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:17

Закони треба приймати з реальним суспільним обговоренням, а не тому, що хтось там у дфс порахував...
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:50

Такое впечатление, что законы у нас для слабых = законопослушных
Moimir
 
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