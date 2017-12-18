Верховна Рада може передбачити скасування обмежень безмитного ввезення товарів через кордон
Дивися повний текст Обмеження на ввезення товарів можуть скасувати - нардеп.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 18:01
Обмеження на ввезення товарів можуть скасувати - нардеп
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обмеження на ввезення товарів можуть скасувати - нардеп.
Додано: Пон 15 січ, 2018 18:01
Я в шоці з нашої держави. Будь який закон можна відмінити, зібравши стадо і перекривши дорогу або інше місце. Захотіли легалізувати "б.л.я.х.и" - зібрали натовп перед Верховною Радою, постукали в бочки - вуаля, і зразу ж розглядаються способи їх легалізації. Закон заважає возити "контрабас"? Не біда. Збираємо натовп і перекриваємо митницю. За кілька днів вже обговорюється можливість знову дати змогу контрабандистам спокійно "працювати". Мені одному здається, що так не повинно бути?
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:17
Закони треба приймати з реальним суспільним обговоренням, а не тому, що хтось там у дфс порахував...
реклама
|